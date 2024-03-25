В Канске будут судить депутата за обогащение на угольной золе на 11,7 миллионов

В Канске следователи СК завершили расследование уголовного дела по статье «Мошенничество», где потерпевшей стороной выступает администрация района. Обвинение предъявлено предпринимателю — директору местной фирмы и по совместительству депутату городского Совета.
Суть дела такова. Некогда в Канском районе находилось предприятие химической промышленности, обанкротилось, а хранилище отходов стало головной болью для местных властей. Время от времени отработанные химикаты начинают гореть, выбрасывая в атмосферу формальдегид, фенол, сероводород, оксид углерода и прочие опасные вещества. Полигон приходится тушить, восстанавливать защитный саркофаг. Для этого используют использованный золошлаковый материал, который сам по себе уже гореть не может, но своей сыпучей консистенцией закупоривает доступ кислорода.
В марте прошлого года обвиняемый заключил крупный контракт с районными властями на тушение прогаров лингинохранилища. Он должен был приобрести золошлаковые отходы с Канской ТЭЦ (она находится в 37 километрах от полигона). А вместо этого привез бесплатный материал с котельной села Чечеульское, который совершенно бесполезен для тушения полигона. И находится село Чечеул всего в шести километрах.
Итого сумма ущерба бюджету составила 11,7 миллионов рублей.
В прокуратуре Красноярского края сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, что уголовное дело направлено в Канский районный суд для рассмотрения по существу.