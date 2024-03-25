В Канске будут судить депутата за обогащение на угольной золе на 11,7 миллионов

Суть дела такова. Некогда в Канском районе находилось предприятие химической промышленности, обанкротилось, а хранилище отходов стало головной болью для местных властей. Время от времени отработанные химикаты начинают гореть, выбрасывая в атмосферу формальдегид, фенол, сероводород, оксид углерода и прочие опасные вещества. Полигон приходится тушить, восстанавливать защитный саркофаг. Для этого используют использованный золошлаковый материал, который сам по себе уже гореть не может, но своей сыпучей консистенцией закупоривает доступ кислорода.