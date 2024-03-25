На предстоящей неделе в Хабаровском крае ожидаются снег и солнце

Март, который пришел к нам как вестник весны, на этой неделе уже заканчивается. Уйдет он на высокой солнечной ноте, а до этого еще запуржит, засыплет снегом. Оно, конечно, весна, но ведь еще ранняя!
Начало недели в Хабаровском крае будет погожим, без существенных осадков, ветер южный и юго-западный 10 метров в секунду, местами 9−14. Температура ночью будет в пределах −5…-12 градусов, в горах −15… −20, днем воздух прогреется до +5…+12 градусов.
— В середине недели — 28 и 29 марта с запада к нам сместится обширный циклон, он принесет с собой осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, — рассказал нашему изданию ведущий сотрудник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва.
— Местами усилится ветер, порывы его будут достигать 15−20 метров в секунду. Температура ночью за счет облачности и осадков от −4 до +1 градуса, днем +4…+9 градусов. Небольшие осадки сохранятся и 30 марта. По предварительному прогнозу, погода улучшится только к воскресенью, 31 марта. В Хабаровске 26 и 27 марта существенных осадков не ожидается, в городе потеплеет, будет наблюдаться южный и юго-западный ветер 5−10 метров в секунду. Ночью температура воздуха 26 марта −7…-9 градусов, днем +3…+5, 27 марта станет теплее, ночью −6…-8, днем +6…+8 градусов.
Ночью в четверг осадков еще не ожидается, а вот 29, в пятницу начнется мокрый снег. Сохранится он и 29 марта, небольшой снег будет срываться даже 30 марта. Температура ночью около 0, днем +3…+6 градусов..
Как и в целом по краю, циклон оставит Хабаровск только в последний день марта. В воскресенье 31 марта ночью столбик термометра поднимется до −4, днем воздух прогреется до +5 градусов при умеренном западном ветре.
Погода конца нынешнего марта вполне укладывается в нормы, именно такими с небольшими колебаниями и бывают температуры в это время года в Хабаровске. В давние времена на 26 марта было принято купаться в родниковой воде. Наши предки верили, что в этот день она обладает особой силой и может лечить от всех недугов. Девушки умывались ею, чтобы сохранить молодость, а женщины — мыли пол в доме. Тогда, по поверью, в семье все будут здоровыми и счастливыми.