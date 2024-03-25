На предстоящей неделе в Хабаровском крае ожидаются снег и солнце

Погода конца нынешнего марта вполне укладывается в нормы, именно такими с небольшими колебаниями и бывают температуры в это время года в Хабаровске. В давние времена на 26 марта было принято купаться в родниковой воде. Наши предки верили, что в этот день она обладает особой силой и может лечить от всех недугов. Девушки умывались ею, чтобы сохранить молодость, а женщины — мыли пол в доме. Тогда, по поверью, в семье все будут здоровыми и счастливыми.