В Татарстане завершена работа последней ледовой переправы

В Татарстане прекращена работа последней ледовой переправы, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сегодня в 8 утра прекратила функционирование переправа в Елабужском районе через реку Каму по маршруту Покровское — Красный ключ.
«Закрытие ледовых переправ произошло в связи с завершением сезона льда и повышением риска возможного происшествия», — отметили в пресс-службе.
Специалисты МЧС призывают граждан быть предельно осторожными на ледяных поверхностях и соблюдать все предписания и предостережения специалистов.
Ранее мы писали, что 24 марта ледовая переправа по маршруту Зеленодольск — Нижние Вязовые прекратила свою работу. Об этом также рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.