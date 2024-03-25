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В Татарстане завершена работа последней ледовой переправы

В республике завершился сезон ледовых переправ.

В Татарстане прекращена работа последней ледовой переправы, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня в 8 утра прекратила функционирование переправа в Елабужском районе через реку Каму по маршруту Покровское — Красный ключ.

«Закрытие ледовых переправ произошло в связи с завершением сезона льда и повышением риска возможного происшествия», — отметили в пресс-службе.

Специалисты МЧС призывают граждан быть предельно осторожными на ледяных поверхностях и соблюдать все предписания и предостережения специалистов.

Ранее мы писали, что 24 марта ледовая переправа по маршруту Зеленодольск — Нижние Вязовые прекратила свою работу. Об этом также рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

МЧС