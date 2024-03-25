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Пермская краевая музыкальная школа анонсировала начало приёма заявок

Старт приёма заявок запланирован на 1 апреля.

Источник: Правительство Пермского края

Приём заявок на прослушивание для поступления в Пермскую краевую музыкальную школу начнётся 1 апреля, сообщает правительство Прикамья.

По данным ведомства, заявки можно будет подать в очном и дистанционном формате. Всего на 2024−2025 учебный год планируют набрать 280 учеников. Обучать детей будут по 21 направлению, в зависимости от музыкального инструмента.

Жители Прикамья смогут подать заявки до 10 мая 2024 года. Как сообщает правительство Пермского края, сами прослушивания на поступление в школу состоятся в мае-июне 2024 года.

Напомним, новая школа расположилась на улице Энгельса. Постройка учреждения стала частью программы «Пермь-300». Художественным руководителем проекта выступает известный скрипач родом из Перми Павел Милюков.

музыка
образование