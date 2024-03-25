Пермская краевая музыкальная школа анонсировала начало приёма заявок

Приём заявок на прослушивание для поступления в Пермскую краевую музыкальную школу начнётся 1 апреля, сообщает правительство Прикамья.
По данным ведомства, заявки можно будет подать в очном и дистанционном формате. Всего на 2024−2025 учебный год планируют набрать 280 учеников. Обучать детей будут по 21 направлению, в зависимости от музыкального инструмента.
Жители Прикамья смогут подать заявки до 10 мая 2024 года. Как сообщает правительство Пермского края, сами прослушивания на поступление в школу состоятся в мае-июне 2024 года.
Напомним, новая школа расположилась на улице Энгельса. Постройка учреждения стала частью программы «Пермь-300». Художественным руководителем проекта выступает известный скрипач родом из Перми Павел Милюков.