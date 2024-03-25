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Уральцы выложили надпись «Екатеринбург скорбит» на Плотинке

В центре Екатеринбурга появилась трогательная надпись и летящие журавли.

Источник: Молодая Гвардия Свердловская область

Уральцы выразили свою скорбь после теракта в Crocus City Hall. Об это сообщает паблик «Молодая Гвардия Свердловская область» во «ВКонтакте».

На Плотинке появилась надпись «Екатеринбург скорбит», выложенная из свечей. Также на медиаэкране на Вайнера появились порхающие журавли. Так столица Урала присоединилась к всероссийской акции.

— Более 150 человек собрались на Плотине Городского пруда, чтобы почтить память погибших минутой молчания и зажечь в их честь четыре тысячи свечей, — рассказали в Молодой Гвардии.

Журавли также появились на фасадах «Екатеринбург Арены», «Екатеринбург-ЭКСПО» и Ельцин Центра. В акции приняли участие и другие регионы. Свою скорбь выразили глава Екатеринбурга и губернатор Свердловской области.

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