Умер звезда «Убойной силы» Александр Карпухов

«Еще одна наипечальнейшая весть. Не стало Сани Карпухова. Когда-то, кажется, давным-давно, на каком-то из театральных капустников он собрал нас и снял небольшой фильм, клип, посмотрите! Мне кажется, что эти его “Панды Нью-Йорка” очень точно отображают его озорной характер, его вкус, его доброту и рок-н-ролльную душу! Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим», — рассказал Андреев.