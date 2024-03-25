Умер звезда «Убойной силы» Александр Карпухов

«Еще одна наипечальнейшая весть. Не стало Сани Карпухова. Когда-то, кажется, давным-давно, на каком-то из театральных капустников он собрал нас и снял небольшой фильм, клип, посмотрите! Мне кажется, что эти его “Панды Нью-Йорка” очень точно отображают его озорной характер, его вкус, его доброту и рок-н-ролльную душу! Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим», — рассказал Андреев.
Карпухов родился в Ленинграде 31 января 1974 года. Сценой актер начал заниматься в 1994 году на курсе Андреева и Спивака. Помимо театральной деятельности и съемок в кино, вел на телепрограмму «Танц-класс».
В списке работ Карпухова более сотни ролей в кино и сериалах. Его можно увидеть у Алексея Германа в «Трудно быть богом», спин-оффе «Ёлок» и множестве российских сериалов.