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Умер звезда «Убойной силы» Александр Карпухов

На 51-м году жизни умер актер театра и кино Александр Карпухов. Он известен эпизодическими ролями в кино, включая культовый сериал «Убойная сила». Об уходе из жизни сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на социальные сети актера Александра Андреева.

Источник: Александр Андреев — ВКонтакте

«Еще одна наипечальнейшая весть. Не стало Сани Карпухова. Когда-то, кажется, давным-давно, на каком-то из театральных капустников он собрал нас и снял небольшой фильм, клип, посмотрите! Мне кажется, что эти его “Панды Нью-Йорка” очень точно отображают его озорной характер, его вкус, его доброту и рок-н-ролльную душу! Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим», — рассказал Андреев.

Карпухов родился в Ленинграде 31 января 1974 года. Сценой актер начал заниматься в 1994 году на курсе Андреева и Спивака. Помимо театральной деятельности и съемок в кино, вел на телепрограмму «Танц-класс».

В списке работ Карпухова более сотни ролей в кино и сериалах. Его можно увидеть у Алексея Германа в «Трудно быть богом», спин-оффе «Ёлок» и множестве российских сериалов.