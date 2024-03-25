Тренер из Магнитогорска спасла воспитанников во время теракта в Crocus City Hall: «Помогли Бог, самоконтроль и человечность»

«Это не было смертельно страшно, так как мы были не в эпицентре. Дети видели мое относительное спокойствие, тоже не паниковали. Как сказала потом мама Рината, сын не перенес психологическу травму! С этой парой втроем мы давно ездим по турнирам, у нас сплоченная команда, мы понимаем друг друга по взгляду. Плюс мы спортсмены — всегда говорю с воспитанниками о самоконтроле! Бог спас, самоконтроль и человеческая взаимовыручка!» — рассказала Елена Губская «ФедералПресс».