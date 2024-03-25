Тренер из Магнитогорска спасла воспитанников во время теракта в Crocus City Hall: «Помогли Бог, самоконтроль и человечность»

«Это не было смертельно страшно, так как мы были не в эпицентре. Дети видели мое относительное спокойствие, тоже не паниковали. Как сказала потом мама Рината, сын не перенес психологическу травму! С этой парой втроем мы давно ездим по турнирам, у нас сплоченная команда, мы понимаем друг друга по взгляду. Плюс мы спортсмены — всегда говорю с воспитанниками о самоконтроле! Бог спас, самоконтроль и человеческая взаимовыручка!» — рассказала Елена Губская «ФедералПресс».
Из других павильонов побежали люди. Они рассказали, что идет стрельба и уже есть убитые.
К счастью, тренер знала все выходы из отеля. Елена увела подопечных в один из номеров отеля. К этому моменту там уже были несколько человек, которые тоже участвовали в танцевальном турнире.
Позже они почувствовали запах гари, увидели дым за окном и много полицейских и пожарных машин. Оставаться в запертом пространстве становилось опасно для жизни. По коридору тренеры с детьми быстро спустились на другую лестницу, где их встретили и провели к выходу сотрудники отеля. На улицу пришлось выбегать без верхней одежды.
По счастливой случайности Елене вместе с детьми удалось поймать попутную машину. В автомобиле была семья, Екатерина и Дмитрий, которые опоздали на концерт, где произошел теракт. Елена отметила человечность и сплоченность людей в момент трагедии: попутчики довезли ее и детей до аэропорта Шереметьево. На удачу, все документы у них оказались с собой.
В самолете детям раздали пледы, и уже с пледами вместо курток их благополучно встретили дома.
Ранее очевидцы рассказали, как началась стрельба в концертном зале.