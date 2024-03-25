Свердловские пенсионеры смогут ездить на электричках за полцены

Уже с 1 апреля пенсионерам Свердловской области станет доступен проезд на пригородных электричках за полцены. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги. В черте города льготный билет обойдется в 18,5 рублей.
Получить скидку на проезд смогут пенсионеры, получающие страховые пенсии по старости, достигшие возраста 55 и 60 лет, а также те, кто приобрел право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой не наступил.
Льготный проезд будет доступен пожилым свердловчанам до 31 октября.
«Билет со скидкой продадут на основании документа, удостоверяющего личность и регистрацию по месту жительства в Свердловской области, а также документа, подтверждающего право на льготу. Для тех, кто не получает пенсию, — паспорта с пропиской», — рассказали в пресс-службе СвЖД.
Ранее стало известно, что пенсионеры Свердловской области находятся на хорошем свету у работодателей. Чаще всего их принимают на работу в сферы безопасности, производства и сервисного обслуживания, медицины, науки и образования, а также туризма.