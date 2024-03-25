Свердловские пенсионеры смогут ездить на электричках за полцены

«Билет со скидкой продадут на основании документа, удостоверяющего личность и регистрацию по месту жительства в Свердловской области, а также документа, подтверждающего право на льготу. Для тех, кто не получает пенсию, — паспорта с пропиской», — рассказали в пресс-службе СвЖД.