«Сбросила с себя целого человека»: мать троих детей из Усолья-Сибирского за год похудела на 50 кг без боли и истерик

«Ничего не получится! Тебе не стать стройной. Бросай ты это…», — на протяжении девяти лет слышала в свой адрес 33-летняя блогер Вероника Сергеенко из Ангарска при каждой попытке похудеть. Знакомые и некоторые друзья убеждали: матери троих детей уже не выбраться из своих 130 килограммов. Это ее рекордный вес при росте в 176 сантиметров. Но сибирячка смогла! За год постройнела и похорошела так, что ее теперь не узнают. Теперь в зеркало смотрится не с отвращением, а с кокетством, ловит на улицах восхищенные взгляды. Ведь скинула с себя, считайте, целого человека, 50 кг! Причем в личном блоге, где на нее подписаны четыре тысячи подписчиков, рассказывает, что далось ей это без боли, слез и истерик. Подробнее — в материале КП-Иркутск.
«Могла надеть красивое платье»
В школьные годы и студенчестве у Вероники не было проблем с лишним весом, она всегда держалась в границах 75 кг.
Вероника даже не может посчитать, сколько было предпринято попыток похудеть. Фото: Вероника Сергеенко.
— Тогда мои формы меня вполне удовлетворяли. Я себе нравилась! А главное — могла надеть красивое платье, юбку и шорты. Да и проблем с вниманием от противоположного пола не было.
После выпуска из университета Вероника познакомилась с будущим мужем. 22-летний Евгений нашел ее страницу в соцсетях. Фото изящной 23-летней сибирячки покорило его сердце. Медлить не стал, позвал на свидание.
— Спустя время сыграли свадьбу и уехали жить на родину супруга в Усолье- Сибирское. Там на свет появилась дочь Ульяна. Тогда стала замечать на своих боках первые нежелательные килограммы.
Поправилась Вероника на 30 кг. Но не успела предпринять попыток похудеть, как снова забеременела. После рождения в 2014 году сына Ярослава сибирячка набрала еще плюс 20 кг.
— Из-за лишнего веса перестала любить себя и свое тело. Испытанием стал подбор одежды… К магазинам забыла дорогу. Одежду 60 размера заказывала на маркетплейсах. Юбки и платья пришлось отложить, ведь гардероб заполнился бесформенными и мешковатыми балахонами.
«Месяц сидела на кефирной диете»
Вероника даже не может посчитать, сколько было предпринято попыток похудеть… Да и к каким суровым методам только не прибегала. Однажды месяц питалась гречкой с курицей. Помогло! Сбросила 20 килограмм. Но как только перестала соблюдать диету, вернулись уже не 20 кг, а 30.
— Месяц сидела на кефирной диете. Питалась только им. Способ оказался действенным, но тоже ненадолго. Ведь главная слабость — выпечка. После отказа от любимой еды возвращалась к булкам.
Спорт Веронике тоже не особо помогал. Как бы она не изнуряла организм тяжелыми тренировками — лишние килограммы не уходили.
— Моей поддержкой был муж, которому было абсолютно все равно на вес. Он любит меня любой!
«Дала себе последнюю попытку»
Осенью 2022 года в семье Сергеенко родился третий ребенок, сын Алмаз. Тогда вес Вероники достиг критической для нее отметки — 130 кг. Появились проблемы с артериальным давлением и суставами. Осенью 2022 года блогер решила предпринять последнюю попытку к похудению.
— Думала, если не получится, то просто уже перестану изматывать себя. Путь к похудению лежал с питания. Решила разобраться, что ем. Оказалось, в рационе был один пищевой мусор: чипсы, майонез, конфеты, булочки, фаст-фуд
Также сибирячка избавилась от вредных привычек. Кроме этого, перестала наедаться на ночь и включила активность. Каждый день выходила два раза на прогулку с детьми на час, наматывая круги по городу. К концу похудения подключила фитнес.
За год и два месяца Веронике удалось скинуть 50 килограмм без срывов, слез и истерик. Даже к любимым булочкам не было желания вернуться. А недавно семья Сергеенко перебралась жить в Сочи.
— Сейчас вес вернулся к студенческому — 75 килограмм. А одежду покупаю максимум 48 размера. Но для меня это не предел! Продолжаю худеть. Недавно записалась на танцы. А еще кардинально изменила внешний вид — побрилась налысо. Исполнила давнюю мечту, избавившись от комплексов и лишних килограмм. Муж безумно гордится, а друзья с восхищением спрашивают, как такое возможно. Личным примером вдохновляю других женщин сбрасывать лишние килограммы.
ЭКСПЕРТНО
Зухра Павлова, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, к.м.н., врач-эндокринолог.
«Меньше вредностей, больше фруктов»
— Выбрасываем из кухни сладости, готовые соусы, все замороженные готовые продукты, консервы. Пусть на столе всегда будет ваза с сезонными фруктами, а в холодильнике — нарезка овощей, ягоды. А также йогурты, сыр и другие молочные и белковые продукты. В шкафах оставляем крупы, орехи, макароны из твердых сортов пшеницы. Откажитесь от вредного жарения.
Еще один путь к похудению — маленькие порции. Например, 150−200 граммов рыбы или мяса — это размер вашей ладони без пальцев. 150−200 граммов овощей — это две ваших пригоршни. Порция крупы или макарон — 3−4 столовых ложки. Этого вполне достаточно для того, чтобы организм насытился. А еще важно тщательно пережевывать (33 раза каждый твердый кусочек), не отвлекаясь ни на что. И тогда чувство насыщения придет быстрее.
— Для того, чтобы диета была безопасной ограничения в приеме белков, жиров и углеводов должны быть разумными, а рацион сбалансированным. Сбрасывать лишние килограммы необходимо постепенно, резкое похудение достаточно вредно для организма. Диета должна обеспечивать организм всеми необходимыми питательными веществами. Не должно возникать дефицита витаминов, минералов, нужных аминокислот и других полезных питательных веществ.