«Сбросила с себя целого человека»: мать троих детей из Усолья-Сибирского за год похудела на 50 кг без боли и истерик

«Ничего не получится! Тебе не стать стройной. Бросай ты это…», — на протяжении девяти лет слышала в свой адрес 33-летняя блогер Вероника Сергеенко из Ангарска при каждой попытке похудеть. Знакомые и некоторые друзья убеждали: матери троих детей уже не выбраться из своих 130 килограммов. Это ее рекордный вес при росте в 176 сантиметров. Но сибирячка смогла! За год постройнела и похорошела так, что ее теперь не узнают. Теперь в зеркало смотрится не с отвращением, а с кокетством, ловит на улицах восхищенные взгляды. Ведь скинула с себя, считайте, целого человека, 50 кг! Причем в личном блоге, где на нее подписаны четыре тысячи подписчиков, рассказывает, что далось ей это без боли, слез и истерик. Подробнее — в материале КП-Иркутск.