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В Севастополе весь день будут стрелять

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости Крым. В понедельник в течение всего дня в Севастополе будут проходить учения со стрельбой. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Громкие звуки в Севастополе — это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте. В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах города. Тренировка будет идти в течение всего дня», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, по информации губернатора, тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, в том числе из ручных гранатометов и других видов стрелкового оружия, будут проходить в районе Северного и Южного молов. Предположительно они продлятся до 11.00.

В районе мыса Херсонес также проходят учебные стрельбы из стрелкового оружия, они продлятся ориентировочно до 10.45.

При этом Развожаев обращает внимание, что в городе все спокойно.

Ранее сообщалось, что в понедельник, в Красногвардейском районе Крыма могут быть слышны звуки взрывов — в Октябрьском будут утилизировать боеприпасы.

На территории Крыма и Севастополя регулярно проводятся учения, а также проходят работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.