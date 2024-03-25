В Севастополе весь день будут стрелять

«Громкие звуки в Севастополе — это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте. В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах города. Тренировка будет идти в течение всего дня», — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, по информации губернатора, тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, в том числе из ручных гранатометов и других видов стрелкового оружия, будут проходить в районе Северного и Южного молов. Предположительно они продлятся до 11.00.
В районе мыса Херсонес также проходят учебные стрельбы из стрелкового оружия, они продлятся ориентировочно до 10.45.
При этом Развожаев обращает внимание, что в городе все спокойно.
Ранее сообщалось, что в понедельник, в Красногвардейском районе Крыма могут быть слышны звуки взрывов — в Октябрьском будут утилизировать боеприпасы.
На территории Крыма и Севастополя регулярно проводятся учения, а также проходят работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.