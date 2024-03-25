В Севастополе весь день будут стрелять

«Громкие звуки в Севастополе — это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте. В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах города. Тренировка будет идти в течение всего дня», — написал он в своем Telegram-канале.