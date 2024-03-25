Свердловчанина арестовали на 10 суток за тонировку

«При этом автомобилисту ранее уже вручалось требование полицейских об устранении данного нарушения в срок до 14 марта. Но гражданин проигнорировал законное требование страж порядка и не удалил с передних боковых стекол автомобиля “Лада 211340” пленочное покрытие, не удовлетворяющее требованиям п. 4.3, п. 8 к техническому регламенту таможенного союза о безопасности транспортных средств в срок», — рассказали в свердловской ГИБДД.