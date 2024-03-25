В Челябинске пропылесосят улицы и вымоют остановочные павильоны

В Челябинске начали работать дорожные пылесосы. Об этом на совещании в городской администрации сообщила мэр Наталья Котова. Она уточнила, что дороги нужно будет не только очищать от пыли, но и мыть, — когда установится устойчивая плюсовая температура воздуха.