В Челябинске пропылесосят улицы и вымоют остановочные павильоны

В Челябинске начали работать дорожные пылесосы. Об этом на совещании в городской администрации сообщила мэр Наталья Котова. Она уточнила, что дороги нужно будет не только очищать от пыли, но и мыть, — когда установится устойчивая плюсовая температура воздуха.
Вдобавок в Челябинске отмоют после зимы остановки общественного транспорта и заборы вдоль тротуаров.
— Мы уже по ряду маршрутов начали промывать остановочные павильоны, — рассказал вице-мор по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. — С этой недели четыре бригады будут на мытье остановок и ограждений работать.