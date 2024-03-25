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В Челябинске пропылесосят улицы и вымоют остановочные павильоны

На улицах Челябинска начали работать пылесосы.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске начали работать дорожные пылесосы. Об этом на совещании в городской администрации сообщила мэр Наталья Котова. Она уточнила, что дороги нужно будет не только очищать от пыли, но и мыть, — когда установится устойчивая плюсовая температура воздуха.

Вдобавок в Челябинске отмоют после зимы остановки общественного транспорта и заборы вдоль тротуаров.

— Мы уже по ряду маршрутов начали промывать остановочные павильоны, — рассказал вице-мор по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. — С этой недели четыре бригады будут на мытье остановок и ограждений работать.

ЖКХ