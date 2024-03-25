Жители Калининграда несут цветы на площадь Победы в память о жертвах теракта

Жители Калининградской области 23 марта несут цветы, лампады и игрушки к стихийному мемориалу на площади Победы. На городских билбордах вместо рекламы — траурные подписи «Скорбим всей страной». По последним данным Следственном комитета, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» унес жизни 115 человек. Главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян сообщает о 143 погибших. Более 100 человек госпитализированы, продолжается разбор завалов. По сведениям губернатора Московской области Андрея Воробьева, спасатели работают на месте трагедии круглосуточно, привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники. Работы продолжатся еще минимум несколько суток. Напомним, 22 марта, вечером произошло вооруженное нападение на концертный зал Crocus City Hall в Красногорске, где должен был состояться концерт группы «Пикник». В здании также произошло как минимум два взрыва. СКР возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).