Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Калининграда несут цветы на площадь Победы в память о жертвах теракта

Стихийным мемориалом стала стела на площади Победы.

Источник: Новый Калининград

Жители Калининградской области 23 марта несут цветы, лампады и игрушки к стихийному мемориалу на площади Победы. На городских билбордах вместо рекламы — траурные подписи «Скорбим всей страной». По последним данным Следственном комитета, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» унес жизни 115 человек. Главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян сообщает о 143 погибших. Более 100 человек госпитализированы, продолжается разбор завалов. По сведениям губернатора Московской области Андрея Воробьева, спасатели работают на месте трагедии круглосуточно, привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники. Работы продолжатся еще минимум несколько суток. Напомним, 22 марта, вечером произошло вооруженное нападение на концертный зал Crocus City Hall в Красногорске, где должен был состояться концерт группы «Пикник». В здании также произошло как минимум два взрыва. СКР возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).