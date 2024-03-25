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В Омске запустят автобус по улице Студенческой

Новый маршрут появится до 1 июня 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура обязала омский департамент транспорта запустить автобус в районе улицы Студенческой. Сейчас местные жители вынуждены ходить пешком до ближайшей остановки в трех километрах от них.

Расстояние от улицы Студенческой до ближайшей остановки в поселке Николаевка составляет 3,3 км. По этой причине омичи вынуждены туда ходить пешком по проезжей части. Данная ситуация произошла из-за бездействия департамента транспорта мэрии Омска, считают в прокуратуре.

Прокуратура направила в суд иск с требованием организовать регулярные перевозки пассажиров по улице Студенческой.

Суд обязал департамент транспорта мэрии Омска до 1 июня 2024 года исполнить указанные требования.