В Омске запустят автобус по улице Студенческой

Расстояние от улицы Студенческой до ближайшей остановки в поселке Николаевка составляет 3,3 км. По этой причине омичи вынуждены туда ходить пешком по проезжей части. Данная ситуация произошла из-за бездействия департамента транспорта мэрии Омска, считают в прокуратуре.