В Омске запустят автобус по улице Студенческой

Прокуратура обязала омский департамент транспорта запустить автобус в районе улицы Студенческой. Сейчас местные жители вынуждены ходить пешком до ближайшей остановки в трех километрах от них.
Расстояние от улицы Студенческой до ближайшей остановки в поселке Николаевка составляет 3,3 км. По этой причине омичи вынуждены туда ходить пешком по проезжей части. Данная ситуация произошла из-за бездействия департамента транспорта мэрии Омска, считают в прокуратуре.
Прокуратура направила в суд иск с требованием организовать регулярные перевозки пассажиров по улице Студенческой.
Суд обязал департамент транспорта мэрии Омска до 1 июня 2024 года исполнить указанные требования.