Иркутская область вошла в топ-10 по уровню зарплат в малых городах

Иркутская область заняла девятое место в рейтинге по уровню зарплат в малых городах России. Самые высокие зарплаты, как оказалось, зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе. Средней зарплаты в его провинции хватит, чтобы заплатить за 5,3 фиксированных набора товаров и услуг. А средняя чистая зарплата там составила 128 тысяч рублей в месяц. Рейтинг составили в РИА Новости.
— На втором месте Ненецкий автономный округ. Там специалисты на среднюю зарплату могут приобрести 4,6 стандартного набора и с абсолютным значением 118 тысяч рублей в месяц. Замыкает первую тройку Магаданская область с результатом 4,5 стандартного набора и значением 129 тысяч рублей, — говорят эксперты.
Четвертое и пятое места занимают Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Чукотский автономный округ. Следом идет Амурская область, Якутия и Сахалинская область.
Согласно официальной статистики Росстата, в 2023 году наблюдался рост зарплат и снижение безработицы. За три последних года номинальные зарплаты выросли на 43%. А среднемесячная зарплата в стране (с учетом НДФЛ) превысила 64 тысячи рублей в месяц. По словам экспертов, это связано с дефицитом трудовых ресурсов.