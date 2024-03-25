Иркутская область вошла в топ-10 по уровню зарплат в малых городах

Иркутская область заняла девятое место в рейтинге по уровню зарплат в малых городах России. Самые высокие зарплаты, как оказалось, зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе. Средней зарплаты в его провинции хватит, чтобы заплатить за 5,3 фиксированных набора товаров и услуг. А средняя чистая зарплата там составила 128 тысяч рублей в месяц. Рейтинг составили в РИА Новости.