Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейсы в аэропортах Охотска и Аяна перенесли из-за погодных условий

Транспортная прокуратура Николаевска-на-Амуре защищает права пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Охотск задержали рейс Охотск — Николаевск-на-Амуре — Хабаровск. Ожидают отправления около 80 пассажиров.

Также в аэропорту Аян скорректировали расписание рейса Аян — Хабаровск, на который зарегистрированы 15 пассажиров. Оба этих вылета перенесли на 26 марта.

Транспортная прокуратура осуществляет контроль над соблюдением прав пассажиров, включая предоставление обязательных услуг в период задержки рейса.

В случае нарушения законных интересов пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Дальневосточной транспортной прокуратуры по телефону 8 924−201−5760.

Всю информацию о том, как получить обязательные услуги при задержке рейса, можно найти на Едином портале органов прокуратуры.