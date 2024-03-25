Рейсы в аэропортах Охотска и Аяна перенесли из-за погодных условий

В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Охотск задержали рейс Охотск — Николаевск-на-Амуре — Хабаровск. Ожидают отправления около 80 пассажиров.
Также в аэропорту Аян скорректировали расписание рейса Аян — Хабаровск, на который зарегистрированы 15 пассажиров. Оба этих вылета перенесли на 26 марта.
Транспортная прокуратура осуществляет контроль над соблюдением прав пассажиров, включая предоставление обязательных услуг в период задержки рейса.
В случае нарушения законных интересов пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Дальневосточной транспортной прокуратуры по телефону 8 924−201−5760.
Всю информацию о том, как получить обязательные услуги при задержке рейса, можно найти на Едином портале органов прокуратуры.