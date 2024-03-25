Более 55 тысяч жителей ЕС посетили Беларусь с начала года по безвизу

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Более 55 тысяч жителей Европейского союза приехали в Беларусь с начала года в рамках безвизового режима, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.
По данным ГПК на 25 марта, с 1 января безвизом воспользовались 55 673 иностранца из ЕС. Больше всего туристов было из Литвы — 29 439 человека, из Латвии — 12 403 гражданина и 3 054 негражданина, а также 10 777 поляков.
Всего же с начала действия данного режима на границе Беларусь посетили более 856 тысяч путешественников из этих трех стран.
В Беларусь по безвизу.
По данным Погранкомитета, в прошлом году белорусскую границу пересекли в безвизовом порядке более 415,6 тысячи граждан сопредельных государств Евросоюза, больше всего среди них граждан Литвы — около 247 тысяч.
Жителей Латвии за прошлый год въехало в Беларусь около 126 тысяч, а граждан Польши — более 42,7 тысячи. Помимо этого, более 76,7 тысячи украинцев въехали в Беларусь.
Безвизовый режим для граждан этих трех государств белорусские власти ввели еще в 2022 году. Затем он продлялся, а в декабре 2023-го было принято решение продлить безвизовый въезд на весь 2024 год.