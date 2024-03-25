БКЗ: концерт «Пикника» в Петербурге отменять не стали

Выступление группы «Пикник», запланированное на 27 марта в Петербурге, состоится — отменять его не будут, сообщил в своём паблике во «ВКонтакте» концертный зал «Октябрьский», в котором пройдет концерт.
Судя по афише, в «Октябрьском» ожидается аншлаг: нераспроданными остаются только шесть билетов. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу концертного зала.
Вечером 22 марта, за несколько минут до начала выступления группы «Пикник», четверо вооруженных мужчин ворвались в зал Crocus City Hall, открыли стрельбу по посетителям. Затем с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгли концертный зал. По информации ФСБ, за терактом стоят 11 человек, из которых четверо являются непосредственными исполнителями — они находятся под арестом. По информации МЧС, в результате теракта погибли 137 человек, 182 человека ранены.