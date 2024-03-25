Работать не рекомендуется: приметы на Никифоров день 26 марта

26 марта в народе отмечают Никифоров день. По церковному календарю это день памяти святителя Никифора, патриарха Константинопольского. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.
Традиционно в Никифоров день люди посещали церковь, чтобы помолиться и поставить свечу в память о великомученике. Святого просят о помощи в воспитании детей, а также об укреплении души и тела.
Этот день подходит для семейных застолий. В старину хозяйки с самого утра занимались готовкой, чтобы порадовать своих родных и близких вкусными постными блюдами.
Нельзя на Никифора обижать домашних животных, иначе кто-то из семьи рискует заболеть. Считалось, что тот, кто больше отдыхает и радуется этому дню, притянет к себе удачу, а работающие, напротив, рискуют. Нельзя на Никифора брать деньги в долг: это может привести к финансовым проблемам. Не принято было в этот день носить тёмные вещи, а молодым девушкам не советовали стричь волосы.
Приметы, связанные с погодой: Прилёт гусей обещает урожайное лето, жаворонков — потепление. Если гуси купаются, погода будет дождливой. Туман говорит о том, что лето будет пасмурным и сырым. Гроза при северном ветре — к холодному лету, при южном — к тёплому.