Работать не рекомендуется: приметы на Никифоров день 26 марта

Нельзя на Никифора обижать домашних животных, иначе кто-то из семьи рискует заболеть. Считалось, что тот, кто больше отдыхает и радуется этому дню, притянет к себе удачу, а работающие, напротив, рискуют. Нельзя на Никифора брать деньги в долг: это может привести к финансовым проблемам. Не принято было в этот день носить тёмные вещи, а молодым девушкам не советовали стричь волосы.