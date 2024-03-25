В полиции назвали настоящие причины оцепления здания банка в Артеме

Напомним ранее мы рассказывали об эвакуации в ТРК «Седанка Сити». На территории торгового центра задержали двух мужчин, по словам очевидцев, в руках у них было оружие. И хоть автомат оказался охолощенным, а в багажнике лежали страйкбольные гранаты, разгрузки и каска, уголовное дело было заведено.