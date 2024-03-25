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В полиции назвали настоящие причины оцепления здания банка в Артеме

«Взрывоопасным» предметом в здании банка в Артеме оказалась газовая зажигалка.

Источник: Соцсети

В полиции Приморья раскрыли детали эвакуации в отделении банка в Артеме. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по краю, предметом в банке на Кирова и который приняли за взрывоопасное устройство, оказалась газовая зажигалка. Ее владельца доставили в отдел полиции для разбирательства.

Об эвакуации в банке «Комсомолка» писала ранее. Здание пришлось оцепить, на месте работали правоохранители. На тот момент было известно лишь то, что оставленный предмет не представляет опасности.

Напомним ранее мы рассказывали об эвакуации в ТРК «Седанка Сити». На территории торгового центра задержали двух мужчин, по словам очевидцев, в руках у них было оружие. И хоть автомат оказался охолощенным, а в багажнике лежали страйкбольные гранаты, разгрузки и каска, уголовное дело было заведено.