В Ростове в микрорайоне Левенцовский отключат воду 26 марта

Тысячи людей останутся без водоснабжения 26 марта.
От коммуникации отрежут жилые дома, расположенные в границах улицы Жданова — улицы — Еременко — проспекта Солженицына — улицы Ткачева с 09:00. Возобновить водоснабжения обещают 27 марта к 09:00.
— Причиной неудобств станет подключение нового трубопровода по улице Еременко к существующей водопроводной линии, — сообщают сотрудники АО «Ростовводоканал».
Жителям донской столицы, которые столкнутся с отключением, рекомендуют запастись водой. Она пригодится для приготовления еды, бытовых нужд и личной гигиены.