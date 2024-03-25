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В Ростове в микрорайоне Левенцовский отключат воду 26 марта

В Ростове в микрорайоне Левенцовский на сутки отключат холодную воду.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Тысячи людей останутся без водоснабжения 26 марта.

От коммуникации отрежут жилые дома, расположенные в границах улицы Жданова — улицы — Еременко — проспекта Солженицына — улицы Ткачева с 09:00. Возобновить водоснабжения обещают 27 марта к 09:00.

— Причиной неудобств станет подключение нового трубопровода по улице Еременко к существующей водопроводной линии, — сообщают сотрудники АО «Ростовводоканал».

Жителям донской столицы, которые столкнутся с отключением, рекомендуют запастись водой. Она пригодится для приготовления еды, бытовых нужд и личной гигиены.

ЖКХ