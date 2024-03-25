«За что так с нами?»: как омичка ехала в первый день после перекрытия бульвара Архитекторов

Время 8:40. Маршрутка № 409 не заставила себя долго ждать. Двери открываются, и я вижу это: из микроавтобуса вываливаются пассажиры. На работу нужно успеть к девяти, поэтому протискиваюсь в маршрутку. Мы ощущаем себя в консервной банке. Мне приходится прижиматься ярко-зелёной любимой курткой к грязным дверям. Сумка, которую держу в руках, застревает в ногах какого-то мужчины. Хватило меня на одну остановку, поэтому я вышла у «Фестиваля». Ура, воздух. Кстати, я каждый день езжу на работу на этой маршрутке и обычно к остановке «11-й микрорайон» она становится более или менее свободной. Бывают моменты, когда стоя продолжают ехать один-два человека, но не целая толпа.