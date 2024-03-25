«За что так с нами?»: как омичка ехала в первый день после перекрытия бульвара Архитекторов

Утро 25 марта жителям Левобережья запомнится непониманием, осознанием, суетой и… пробками. С выходных в Омске закрыт для проезда участок бульвара Архитекторов от улицы Крупской до Волгоградской, включая перекрёсток бульвар Архитекторов — 70 лет Октября — Степанца. Теперь омичам предлагают пути объезда по улицам Крупской, Дмитриева, Ватутина, Волгоградской, Конева, Перелёта. Корреспондент портала Om1.ru Ольга Скворцова поехала на автобусе с остановки «Лесной проезд».
Понедельник, около восьми часов утра. «Как мы поедем? Где выходить?»: в среднезаполненном автобусе 24 маршрута такую мысль держал в себе каждый пассажир. На «Универсаме» в транспорт залезли еще не меньше десяти людей. Как всегда, нас ждал затор на перекрёстке улиц Дианова и Лукашевича. Мы ехали со скоростью черепахи, а окна запотевали всё больше.
Остановка «Проспект Комарова». Вдруг кондуктор громко объявляет: «До “Школы милиции” мы не едем!». Тут же вскакивают не меньше пяти пассажиров.
— Как? А куда едете?
— Через Кузьминки. Надолго все перекрыли.
Напомним, что формально срок перекрытия бульвара Архитекторов до декабря этого года, однако сам перекрёсток планируют открыть уже к июлю. Автобус № 24 на это время будет ездить через улицы Перелёта, Крупской и Дмитриева.
Несколько человек вышли на «Автовокзале», вдвое больше зашли. Параллельно знакомая поехала на маршрутке № 409. Рассказывает, что в салоне всё спокойно, однако есть одно «но»: некоторые остановки водитель проезжает. О том, что маршрутки едут не по заданной схеме, рассказали и другие жители Левобережья. У муниципального транспорта таких привилегий нет, поэтому мы останавливались на каждой остановке. Народу прибавлялось.
Проехали «Взлётную». Зашедшая в автобус женщина уточнила, доедет ли до 70 лет Октября. Кстати, после «Левобережного рынка» виртуальный диктор перестал объявлять остановки.
К 8:22 мы выехали на улицу Крупской, затем — на Дмитриева, где нас и ждал главный затор.
К тому времени ситуация на дорогах оценивалась в 5 баллов. В 2ГИСе омичи оставляли разные комментарии, но всех их объединяло одно — боль: «Хороший объезд и конкурсы интересные», «Спасибо всем, кто принял такое решение. Вы сейчас точно не думали о людях!», «Хорошее решение начать ремонт, когда вокруг грязь и слякоть».
На этом участке всего две узкие полосы и две остановки. Но вторая на карте 2ГИСа не показывается. В салоне автобуса стало совсем душно, многие сняли шапки. Хотелось выйти из транспорта и дойти пешком до следующей остановки. Смотрела в окно и наблюдала, как люди шли вдоль дороги по пешеходной части. Зависть — плохо, но в тот момент я не могла ничего с собой поделать.
Из-за пробки водитель автобуса тормозит часто и резко, поэтому приходится одной рукой крепко держаться за поручень, другой — смотреть в телефоне справочник с картой нашего маршрута.
— До «Дмитриева» доезжаем, а потом прямо? — вдруг прервал мои мысли голос рядом стоящего мужчины.
— Потом на 11-микрорайон и по обычному маршруту, — отвечаю я.
— И надолго это все? За что так с нами, — пробормотал он в пустоту.
Наконец-то остановка, которой я не увидела на карте. В автобус забегает заполошная женщина и спрашивает у кондуктора: «Мне в центр очень надо. Вы едете?». Ответ был положительный.
А я решила выйти на остановке «Дмитриева».
Время 8:40. Маршрутка № 409 не заставила себя долго ждать. Двери открываются, и я вижу это: из микроавтобуса вываливаются пассажиры. На работу нужно успеть к девяти, поэтому протискиваюсь в маршрутку. Мы ощущаем себя в консервной банке. Мне приходится прижиматься ярко-зелёной любимой курткой к грязным дверям. Сумка, которую держу в руках, застревает в ногах какого-то мужчины. Хватило меня на одну остановку, поэтому я вышла у «Фестиваля». Ура, воздух. Кстати, я каждый день езжу на работу на этой маршрутке и обычно к остановке «11-й микрорайон» она становится более или менее свободной. Бывают моменты, когда стоя продолжают ехать один-два человека, но не целая толпа.
Подъезжает маршрутка № 8 — тоже заполненная людьми. Спустя несколько минут прибывает ещё одна 409-я. Ждать больше некуда, сажусь. В этой, к счастью, людей меньше, но всё равно через Ленинградский мост пришлось ехать стоя. Ещё одна большая, но уже привычная, пробка. Мост закрыт на капитальный ремонт уже больше года, а до его открытия осталось ждать всего пару месяцев.
В понедельник утром от «Лесного проезда» до «Каскада» я ехала чуть больше часа. Не могу сказать, что до перекрытия бульвара Архитекторов я доезжала до работы намного быстрее, скорее — понятнее. Также стоит учитывать и погодные условия. Сегодня пасмурно, но без оскадков. Это в том числе повлияло на сравнительно небольшое число дорожных заторов. Но что будет, когда польёт дождь?
Конечно, ещё год назад перекрытие Ленинградского моста вызывало бурные эмоции и шквал негодования. Сегодня же эта ситуация стала для нас привычной. Понятно, что первое время у людей возникает множество вопросов, главные ответы на которые вы можете найти в нашем материале. И комментарии омичей о желании купить квартиру на правом берегу или найти вторую половинку, которая живёт в центре — снова становятся актуальными. Но ведь в апреле грядёт перекрытие ещё одной улицы — Ватутина. И всё это будет продолжаться до конца года.
Мы, конечно, будем надеться на лучшее и ждать, что участок от улицы Крупской до 70 лет Октября откроют к началу июля. По крайней мере о таких планах заявлял замглавы депстроя Михаил Сизов. Но неужели всё остальное время придется вставать на работу за три часа, а выезжать — за полтора?