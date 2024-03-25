Угроза ЧС возникла в библиотеке в Железнодорожном районе Красноярска

В здании по улице Северо-Енисейской, 52 в аварийное состояние пришла крыша, крыльцо и входная группа.
В связи со сложившейся опасной ситуацией органы управления и силы городского звена территориальной подсистемы РСЧС приведены в режим повышенной готовности.
Департамент горхозяйства и транспорта администрации города должен организовать аварийно-восстановительные работы в здании библиотеки и иные мероприятия, связанные с предупреждением угрозы возникновения ЧС. Постановление об этом подписал сегодня, 25 марта, глава города Владислав Логинов.