Угроза ЧС возникла в библиотеке в Железнодорожном районе Красноярска

Департамент горхозяйства и транспорта администрации города должен организовать аварийно-восстановительные работы в здании библиотеки и иные мероприятия, связанные с предупреждением угрозы возникновения ЧС. Постановление об этом подписал сегодня, 25 марта, глава города Владислав Логинов.