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Угроза ЧС возникла в библиотеке в Железнодорожном районе Красноярска

В Красноярске в библиотеке имени Черкасова выявили угрозу возникновения чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Источник: 2GIS

В здании по улице Северо-Енисейской, 52 в аварийное состояние пришла крыша, крыльцо и входная группа.

В связи со сложившейся опасной ситуацией органы управления и силы городского звена территориальной подсистемы РСЧС приведены в режим повышенной готовности.

Департамент горхозяйства и транспорта администрации города должен организовать аварийно-восстановительные работы в здании библиотеки и иные мероприятия, связанные с предупреждением угрозы возникновения ЧС. Постановление об этом подписал сегодня, 25 марта, глава города Владислав Логинов.

ЖКХ