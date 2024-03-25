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Жителей Екатеринбурга напугал вой сирен ранним утром

Вой сирен разбудил екатеринбуржцев утром 25 марта.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Екатеринбурга напугал вой сирен. Протяжный гул раздался в Академическом районе ранним утром 25 марта. Об этом сообщили читатели «КП-Екатеринбург».

— Протяжный звук был около шести часов утра. В чем была его причина, не ясно, возможно, тестировали систему, — рассказал горожанин, проснувшийся от гула.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области для разъяснения ситуации. Там сообщили, что не имеют информации по данному случаю. Причины включения сирен не знают и в управляющей компании Академического.

— По информации ЕДДС, проверки не проводились, в ежедневной сводке каких-либо происшествий на территории Академического района не произошло! Иногда громкий гул издают взлетающие транспортные самолеты (военные), — рассказали «КП-Екатеринбург» в администрации района.

МЧС