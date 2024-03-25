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Рынки Кубани оснастят терминалами для безналичной оплаты

Также кубанцы смогут оплачивать картой продукцию, приобретенную на ярмарках выходного дня.

Первый заместитель главы Краснодарского края Игорь Галась совместно с представителем Южного ГУ Банка России подписал «дорожную карту» по развитию финансовой доступности в регионе. Соответствующий документ подписывается каждый год с 2019 года.

— За 5 лет реализации проекта «Безналичная Кубань» мы видим ощутимый эффект. Так, например, доля безналичных платежей выросла с 30 до 50%, а с учетом объемов операций, совершенных в электронном виде, через сеть Интернет — 70%. Активно развивается инфраструктура по приему платежных карт, сервис «наличные на кассе», — рассказал Игорь Галась.

В рамках проекта почти 100% общественного муниципального транспорта оборудовано терминалами для безналичной оплаты. В этом году такими терминалами, а также QR-кодами планируется оснастить рынки и ярмарки выходного дня.

В небольших населенных пунктах создаются мобильные офисы, благодаря которым только в прошлом году 28 тысячам кубанцев стали доступны различные финансовые услуги.

— Увеличивается количество точек получения наличных на кассе в сельской местности. Также мы вовлекаем в проект подразделения почтовой связи. Больше 90% почтовых отделений в крае сегодня предоставляют жителям финансовые услуги, — пояснили «НИА-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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