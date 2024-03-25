Рынки Кубани оснастят терминалами для безналичной оплаты

— За 5 лет реализации проекта «Безналичная Кубань» мы видим ощутимый эффект. Так, например, доля безналичных платежей выросла с 30 до 50%, а с учетом объемов операций, совершенных в электронном виде, через сеть Интернет — 70%. Активно развивается инфраструктура по приему платежных карт, сервис «наличные на кассе», — рассказал Игорь Галась.