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Опубликован прогноз погоды на апрель в Красноярске

По данным синоптиков Яндекс Погоды, в апреле красноярцев ждут дожди и плюсовая температура.

Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 69% 766 мм рт. ст. +5°
Источник: Freepik

Первую неделю апреля температура воздуха днем будет держаться в диапазоне +2, +4 градуса. 2 и 3 апреля будет солнечно, остальные дни будут облачными и унылыми. Ночью еще будут заморозки до −2 градусов.

Вторую неделю апреля ожидается дождь. Дни будут хмурыми, ожидаются осадки. Средняя температура составит +5 градусов. Ветер будет слабым.

Третью неделю будет снова облачно, осадки прогнозируются три дня — 15, 16 и 20 апреля. Средняя температура составит +7, +9 градусов.

Четвертая неделя будет теплее. Температура повысится до +10, +11 градусов. Будут солнечные дни, но и дождливые в том числе.

Итого, пока ожидается всего 3 ясных дня. Прогнозируется 16 дней с осадками.