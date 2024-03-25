Опубликован прогноз погоды на апрель в Красноярске

Первую неделю апреля температура воздуха днем будет держаться в диапазоне +2, +4 градуса. 2 и 3 апреля будет солнечно, остальные дни будут облачными и унылыми. Ночью еще будут заморозки до −2 градусов.
Вторую неделю апреля ожидается дождь. Дни будут хмурыми, ожидаются осадки. Средняя температура составит +5 градусов. Ветер будет слабым.
Третью неделю будет снова облачно, осадки прогнозируются три дня — 15, 16 и 20 апреля. Средняя температура составит +7, +9 градусов.
Четвертая неделя будет теплее. Температура повысится до +10, +11 градусов. Будут солнечные дни, но и дождливые в том числе.
Итого, пока ожидается всего 3 ясных дня. Прогнозируется 16 дней с осадками.