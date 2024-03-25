Количество электробусов увеличится на маршрутах Э‑11 и Э‑22

Ранее в Нижнем Новгороде запустили 3 электробусных маршрута, которые показали большую эффективность, чем аналогичные троллейбусные маршруты. У Э‑11 количество пассажиров увеличилось на 19%, а Э‑22 — на 8,5%. Всего за февраль электробусы перевезли более 15 тысяч пассажиров.