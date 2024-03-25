Количество электробусов увеличится на маршрутах Э‑11 и Э‑22

Расписание электробусных маршрутов Э-11 и Э-22 изменится в Нижнем Новгороде с 25 марта. Об этом сообщили в ЦРТС НО.
Изменения связаны с увеличением количества составов на маршрутах Э-11 «Станция метро Пролетарская — улица Плотникова» и Э-22 «Улица Минеева — 7-я проходная ГАЗа». Число рейсов вырастет на 12%, благодаря чему интервалы в движении сократятся до 8−15 минут.
«С измененными расписаниями можно ознакомиться на портале АСИП», — отметили в ЦРТС.
Ранее в Нижнем Новгороде запустили 3 электробусных маршрута, которые показали большую эффективность, чем аналогичные троллейбусные маршруты. У Э‑11 количество пассажиров увеличилось на 19%, а Э‑22 — на 8,5%. Всего за февраль электробусы перевезли более 15 тысяч пассажиров.
Всего в город до конца марта поступит 120 новых составов, пока что пришло 74. Электробусы выйдут на 11 маршрутов в Нижнем Новгороде.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что электробус Э‑4 запустили в Автозаводском районе по сокращенному маршруту.