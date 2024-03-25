В Новокузнецке ямочный ремонт дорог начнётся после потепления

Специалисты отметили, что на сегодняшний день с дорог Новокузнецка было вывезено 160 тысяч кубометров снега, высыпано около 16 тысяч кубометров песко-соляной смеси. Уточняется, что ямочный ремонт дорог начнут делать тогда, когда в регионе установится тёплая погода и высохнут дороги.