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В Новокузнецке ямочный ремонт дорог начнётся после потепления

Об этом рассказали в мэрии.

В администрации Новокузнецка состоялся производственно-технический рапорт, на котором обсудили состояние дорог Новокузнецка.

Специалисты отметили, что на сегодняшний день с дорог Новокузнецка было вывезено 160 тысяч кубометров снега, высыпано около 16 тысяч кубометров песко-соляной смеси. Уточняется, что ямочный ремонт дорог начнут делать тогда, когда в регионе установится тёплая погода и высохнут дороги.

Глава города Сергей Кузнецов поручил руководителям районных администраций ежедневно объезжать город, чтобы следить за состоянием дорог и отмечать проблемные участки.