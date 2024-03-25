Прогорела эпоха: старинное фото бухты Золотой рог изумило жителей Владивостока

В архивах Владивостока был обнаружен уникальный исторический снимок, датированный 1903 годом, который открывает завораживающий вид на бухту Золотой Рог. Этот редкий артефакт открывает возможность взглянуть на жизнь старого Владивостока через призму времени и увидеть, как выглядело это место на заре становления города. Кадр был опубликован на сайте pastvu.com (18+) из изд. т-ва «Контрагент печати» в Москве № 15 (18+), сообщает ИА PrimaMedia.