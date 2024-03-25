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Без осадков и до +8 градусов будет в Хабаровском крае 26 марта

Юго-западный ветер принесет тепло в регион.

Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 69% 766 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

26 марта в краевой столице и во всем регионе осадков не ожидается. Ночью в Хабаровске температура будет держаться в пределах от −7 до −9 градусов, а днем поднимется до +3.. +5 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.

В южных районах края ночью от −7 до −12 градусов, а днем от +3 до +8 градусов. Ветер будет сильнее, от девяти до 14 метров в секунду, также с юго-запада.

В центральной части региона ночью будет от −7 до −23 градусов, а днем потеплеет, от +1 до +8 градусов. Сига юго-западного ветра составит от двух до 12 метров в секунду.

На севере края ночью ожидается от −7 до −17 градусов, а днем будет от −4 до +8 градусов. Ветер будет переменчивым, с запада и юго-запада, со скоростью от двух до 14 метров в секунду.