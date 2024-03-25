Без осадков и до +8 градусов будет в Хабаровском крае 26 марта

26 марта в краевой столице и во всем регионе осадков не ожидается. Ночью в Хабаровске температура будет держаться в пределах от −7 до −9 градусов, а днем поднимется до +3.. +5 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.