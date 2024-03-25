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Какой штраф грозит челябинским рыбакам за выход на лед

ЧЕЛЯБИНСК, 25 марта, ФедералПресс. Несмотря на тонкий лед на водоемах, челябинцы не спешат заканчивать рыбалку. Сотрудники МЧС вышли с рейдами на озеро Смолино, чтобы предупредить об опасности и штрафах.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В этот опасный период мы ежедневно обучаем как взрослых, так и детей. Рассказываем о правилах поведения, способах спасения и самоспасения. Да и пострадать можно не только от воды. Многие отапливают свои палатки. При включенной горелке в закрытом пространстве кислород сгорает и остается угарный газ. Поэтому палатку нужно обязательно проветривать», — сообщил государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Челябинской области Николай Орлов.

За выход на лед при запрещающих табличках, которые установят в ближайшее время, рыбакам грозит штраф в размере 2 тысяч рублей.

ЕДДС напомнила, что при возникновении ЧС необходимо сообщить об этом по телефону 112.

Столбики термометров в ночные часы в последнюю неделю марта будут доходить до отметки плюс один градус. Ожидаются дожди.

штрафы