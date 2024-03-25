Какой штраф грозит челябинским рыбакам за выход на лед

«В этот опасный период мы ежедневно обучаем как взрослых, так и детей. Рассказываем о правилах поведения, способах спасения и самоспасения. Да и пострадать можно не только от воды. Многие отапливают свои палатки. При включенной горелке в закрытом пространстве кислород сгорает и остается угарный газ. Поэтому палатку нужно обязательно проветривать», — сообщил государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Челябинской области Николай Орлов.