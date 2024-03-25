Каким будет сквер за Цветочными часами в Краснодаре — мэр показал ФОТО

Глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram (18+) оповестил о старте благоустроительных работ на площадке за Цветочными часами, которая долгое время находилась в неприглядном виде, и опубликовал фото дизайн-проекта сквера, который там появится. Территория на пересечении улиц имени Гаврилова и Красной вскоре преобразится и станет украшением города, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Градоначальник называл площадку за Цветочными часами одним из ключевых мест на карте Краснодара и заверил, что благоустраивать ее будут в соответствии с современными стандартами.
— Дизайн-проект включает в себя малые архитектурные формы (они на фото), озеленение с автоматическим поливом, освещение, — рассказал Наумов подписчикам.
Глава города опубликовал несколько фотографий дизайн-проекта площадки, чтобы горожане могли представить, какой она будет в будущем.
Мэр сообщил, что строительные работы не помешают жителям близлежащих домов, так как будут проводиться в светлое время суток с соблюдением всех норм и правил.
— Это благоустройство станет ярким примером того, как надо делать после сноса заброшенных объектов, — пообещал Евгений Наумов.
Напомним, в июле 2023 года мэр Краснодара Евгений Наумов осмотрел территорию в районе цветочных часов и возмутился, назвав обстановку «кошмаром». Он поручил соответствующим службам освободить эту территорию от заброшенных павильонов и предусмотреть возможность создания сквера.