Каким будет сквер за Цветочными часами в Краснодаре — мэр показал ФОТО

Глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram (18+) оповестил о старте благоустроительных работ на площадке за Цветочными часами, которая долгое время находилась в неприглядном виде, и опубликовал фото дизайн-проекта сквера, который там появится. Территория на пересечении улиц имени Гаврилова и Красной вскоре преобразится и станет украшением города, сообщает ИА KrasnodarMedia.