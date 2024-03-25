В Калининграде провели рейд на предмет выявления незаконных мигрантов

Сотрудники УМВД России по Калининградской области при силовой поддержке Росгвардии проверили иностранных граждан, трудящихся на объектах торговли, строительства, общественного питания и в маршрутных такси г. Калининграда. Рейд был направлен на соблюдение требований миграционного законодательства.