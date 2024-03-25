В Калининграде провели рейд на предмет выявления незаконных мигрантов

Сотрудники УМВД России по Калининградской области при силовой поддержке Росгвардии проверили иностранных граждан, трудящихся на объектах торговли, строительства, общественного питания и в маршрутных такси г. Калининграда. Рейд был направлен на соблюдение требований миграционного законодательства.
В результате проведённых мероприятий было выявлено и пресечено 55 административных правонарушений. Девять человек незаконно осуществляли трудовую деятельность.
Кроме того, к административной ответственности привлечены 2 работодателя.
По решению суда 10 мигрантов будут выдворены за пределы нашей страны. Трое из них помещены в Центр временного содержания иностранцев регионального УМВД для принудительного выдворения, ещё семеро должны покинуть территорию Российской Федерации самостоятельно.
По результатам проверки полицейскими выявлено 16 преступлений в сфере миграции.