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В Калининграде провели рейд на предмет выявления незаконных мигрантов

Силовые структуры провели иностранцев, трудящихся на объектах торговли, строительства, общественного питания и в маршрутных такси.

Сотрудники УМВД России по Калининградской области при силовой поддержке Росгвардии проверили иностранных граждан, трудящихся на объектах торговли, строительства, общественного питания и в маршрутных такси г. Калининграда. Рейд был направлен на соблюдение требований миграционного законодательства.

В результате проведённых мероприятий было выявлено и пресечено 55 административных правонарушений. Девять человек незаконно осуществляли трудовую деятельность.

Кроме того, к административной ответственности привлечены 2 работодателя.

По решению суда 10 мигрантов будут выдворены за пределы нашей страны. Трое из них помещены в Центр временного содержания иностранцев регионального УМВД для принудительного выдворения, ещё семеро должны покинуть территорию Российской Федерации самостоятельно.

По результатам проверки полицейскими выявлено 16 преступлений в сфере миграции.