Как нарастить мышцы в пожилом возрасте, рассказал врач

По словам доцента кафедры ортопедической хирургии Джозефа Барнхарта в Медицинском колледже Бэйлора в Хьюстоне, доктора Адиля Ахмеда, годы — не препятствие для продуктивной работы над собственным телом.
«Защитный эффект мышц и мышечной массы хорошо изучен — от опорно-двигательного аппарата до ортопедии и даже здоровья мозга. Доказано, что наращивание мышечной массы замедляет развитие деменции и ее последствий, а также сохраняет когнитивные функции», — цитирует спикера Medicalxpress.
Вдобавок, продолжает доктор, поддержание мышечной массы способствует крепости костей, что немаловажно для людей в летах.
Врач рекомендует начать путь в тяжелую атлетику с контролируемых тренировок с отягощениями, а потом задействовать свободные веса.
«По моему мнению, свободные веса лучше всего подходят для наращивания мышечной массы из-за силы, которую вы прилагаете к мышцам. Есть также компонент баланса, который стабилизирует мышцы и прорабатывает корпус», — говорит он.
Тем не менее перед походом в зал необходимо пройти обследование, чтобы не нанести вред организму.