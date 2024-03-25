Как нарастить мышцы в пожилом возрасте, рассказал врач

«Защитный эффект мышц и мышечной массы хорошо изучен — от опорно-двигательного аппарата до ортопедии и даже здоровья мозга. Доказано, что наращивание мышечной массы замедляет развитие деменции и ее последствий, а также сохраняет когнитивные функции», — цитирует спикера Medicalxpress.