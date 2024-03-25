Акваторию Приморья проверяют на наличие радиации

Мониторинг осуществляется специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» на постоянной основе ежеквартально. Ранее, в декабре 2023 года, также были отобраны пробы морской воды в морской акватории Приморского края для исследования на радиологические показатели и трития. Тогда показатели были успешными: содержание трития не превышало гигиенических нормативов и находилось на крайне низком уровне, а уровень суммарной бета-активности не превышал среднегодовое значение.