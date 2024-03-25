Акваторию Приморья проверяют на наличие радиации

В Приморском крае продолжается мониторинг за радиологической обстановкой в водах региона. На данный момент специалисты управления краевого Роспотребнадзора и Центра гигиены совместно произвели отбор уже более 20 проб морской воды вблизи Владивостока, Находки и Дальнегорска, сообщает ИА PrimaMedia.
21 марта специалисты произвели отбор 24-х проб морской воды для получения фоновых значений содержания трития в установленных мониторинговых точках Приморского края. Заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Елена Пятырова отметила, что мониторинг за качеством воды, в том числе и по содержанию трития, усилен в связи с сохраняющейся аварийной ситуацией на японской АЭС «Фукусима-1».
«Сейчас наши специалисты произвели отбор сразу в нескольких точках — это морское побережье вблизи Владивостока, Находки, Дальнегорска, а также Тернейского района (пгт. Терней). О результатах будет сообщено после того, как направленные на исследование пробы воды вернутся из научно-исследовательского института радиационной гигиены им. профессора П. В. Рамзаева — именно тут и проводятся данные исследования», — рассказала Елена Пятырова.
Мониторинг осуществляется специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» на постоянной основе ежеквартально. Ранее, в декабре 2023 года, также были отобраны пробы морской воды в морской акватории Приморского края для исследования на радиологические показатели и трития. Тогда показатели были успешными: содержание трития не превышало гигиенических нормативов и находилось на крайне низком уровне, а уровень суммарной бета-активности не превышал среднегодовое значение.