В Челябинске отремонтируют два известных памятника

— 15 марта было получено разрешение на проведение работ на объекте «Сказ об Урале». С наступлением постоянных положительных температур выходим на данный объект, — рассказал Сергей Авдеев. — И 20 марта размещено извещение по проведению ремонтно-восстановительных работ на памятнике «Солдатам правопорядка».
Напомним, в конце прошлого года в Челябинске провели аукцион по поиску подрядчика для ремонта памятника «Сказ об Урале». Победителем торгов стало ООО «Объединение по реставрации», предложившее выполнить работы за 10,5 миллиона рублей. Закончить ремонт компания должна до 31 августа этого года.
Ранее памятник «Сказ об Урале» Центробанк разместил на новых 5-тысячных купюрах. При этом на реверсе банкнот мог оказаться другой монумент Уральского федерального округа. О том, как челябинский памятник удалось продвинуть на столь почётное «денежное» место, «Пчеле» рассказал местных краевед Юрий Латышев, сыгравший в истории не последнюю роль.