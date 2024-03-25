В Челябинске отремонтируют два известных памятника

Ранее памятник «Сказ об Урале» Центробанк разместил на новых 5-тысячных купюрах. При этом на реверсе банкнот мог оказаться другой монумент Уральского федерального округа. О том, как челябинский памятник удалось продвинуть на столь почётное «денежное» место, «Пчеле» рассказал местных краевед Юрий Латышев, сыгравший в истории не последнюю роль.