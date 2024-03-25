В Приморье ужесточат контроль за мигрантами после теракта в «Крокусе»

В Приморье после теракта в «Крокус Сити Холле» усиливают меры безопасности. На эту тему в понедельник, 25 марта, прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии под председательством губернатор Олега Кожемяко.
В местах массового скопления людей поставят вооруженную охрану. В частности, таким образом защитят от потенциальной угрозы театр имени М. Горького, Приморскую сцену Мариинского театра, кинотеатры, крупные ТРЦ. В охране задействуют отряд «Тигр-правопорядок». Напомним, как ранее сообщалось, в новую структуру войдут ветераны СВО, бойцы добровольческого отряда «Тигр».
Также в регионе ужесточат контроль за мигрантами. Будут в усиленном режиме проводиться проверки мест их регистрации, проживания и мест работы. Как рассказал начальник регионального УМВД России Александр Табакаев, только с начала этого года было выявлено 16 преступлений по фактам незаконной миграции, в 19 случаях иностранцы пользовались фальшивыми документами.
При этом глава региона подчеркнул, что важно не допустить в крае разжигания межнациональной розни. Для этого он предложил вовлекать в профилактическую работу лидеров национальных общин.
Напомним, в связи с трагическими событиями в Красногорске международный аэропорт Владивостока также усилил меры безопасности.