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В Приморье ужесточат контроль за мигрантами после теракта в «Крокусе»

В местах массового скопления людей поставят вооруженную охрану.

Источник: Аргументы и факты

В Приморье после теракта в «Крокус Сити Холле» усиливают меры безопасности. На эту тему в понедельник, 25 марта, прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии под председательством губернатор Олега Кожемяко.

В местах массового скопления людей поставят вооруженную охрану. В частности, таким образом защитят от потенциальной угрозы театр имени М. Горького, Приморскую сцену Мариинского театра, кинотеатры, крупные ТРЦ. В охране задействуют отряд «Тигр-правопорядок». Напомним, как ранее сообщалось, в новую структуру войдут ветераны СВО, бойцы добровольческого отряда «Тигр».

Также в регионе ужесточат контроль за мигрантами. Будут в усиленном режиме проводиться проверки мест их регистрации, проживания и мест работы. Как рассказал начальник регионального УМВД России Александр Табакаев, только с начала этого года было выявлено 16 преступлений по фактам незаконной миграции, в 19 случаях иностранцы пользовались фальшивыми документами.

Губернатор Олег Кожемяко обратил внимание на то, что усиливать меры безопасности необходимо не только в краевом центре, но и в муниципальных учреждениях культуры, спорта, образования. Глава региона обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость обеспечить такие объекты рамками металлодетекторов и подготовленной охраной".

При этом глава региона подчеркнул, что важно не допустить в крае разжигания межнациональной розни. Для этого он предложил вовлекать в профилактическую работу лидеров национальных общин.

Напомним, в связи с трагическими событиями в Красногорске международный аэропорт Владивостока также усилил меры безопасности.