В Приморье ужесточат контроль за мигрантами после теракта в «Крокусе»

Также в регионе ужесточат контроль за мигрантами. Будут в усиленном режиме проводиться проверки мест их регистрации, проживания и мест работы. Как рассказал начальник регионального УМВД России Александр Табакаев, только с начала этого года было выявлено 16 преступлений по фактам незаконной миграции, в 19 случаях иностранцы пользовались фальшивыми документами.