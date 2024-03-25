Чудом попала на балкон первого этажа: в Приморье 2-летняя девочка выпала с окна многоэтажки

Во Владивостоке на Никифорова, 10 упал ребёнок на крышу балкона первого этажа, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Причина, по которой возникло происшествие, не установлена. Вероятно, за малышом не уследили, и он оперся на москитную сетку, после чего оказался на улице таким необычным способом. Свет на события пролили в региональной прокуратуре.
«Предварительно установлено, что 25 марта 2024 года 2-летний ребенок выпал из окна 3 этажа дома № 10 на ул. Никифорова во Владивостоке. В результате падения девочка оказалась на козырьке первого этажа, откуда ее сняли и госпитализировали в медицинское учреждение для осмотра на предмет наличия травм», — сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры.
Скорая помощь уже прибыла на место происшествия. Для закрытия потенциального дела требуется установление родителей малыша: родителей ждет, как минимум, административная ответственность. Надзорное ведомство продолжит проверку.