После теракта в Подмосковье омские парки отключили аттракционы

Сегодня в Омске приостановили свою работу три парка аттракционов. Такое решение принято из-за теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта.
Так, аттракционы в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ и ОП «Советский», а также парк «Вокруг света» заявили, что временно приостанавливают свою работу. Кроме этого, будет отключена иллюминация колеса обозрения в парке «Вокруг света».
Когда аттракционы запустят вновь, не сообщается.
Ранее мы писали, что «Авангард» отдаст средства от продажи билетов пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».