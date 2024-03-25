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После теракта в Подмосковье омские парки отключили аттракционы

О таком решении заявили сразу три парка.

Источник: Парк «Вокруг света» | Омск — Telegram

Сегодня в Омске приостановили свою работу три парка аттракционов. Такое решение принято из-за теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта.

Так, аттракционы в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ и ОП «Советский», а также парк «Вокруг света» заявили, что временно приостанавливают свою работу. Кроме этого, будет отключена иллюминация колеса обозрения в парке «Вокруг света».

Когда аттракционы запустят вновь, не сообщается.

Ранее мы писали, что «Авангард» отдаст средства от продажи билетов пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».