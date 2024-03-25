В Кузбассе осудили супругов-предпринимателей, по чьей вине сгорели люди

Установлено, что с сентября 2020 года по январь 2022-го осуждённые организовали работу пансионата по уходу за пожилыми людьми и инвалидами, но не обеспечили пожарную безопасность. В январе 2022 года в пансионате, в котором находились 47 постояльцев, одно из помещений загорелось, сработала пожарная сигнализация. Пожилые люди эвакуировались, но четверо не смогли — их тела обнаружили спасатели.