В Кузбассе осудили супругов-предпринимателей, по чьей вине сгорели люди

В Кемеровской области осуждены бывшие 34-летний индивидуальный предприниматель и 45-летний директор пансионата для пожилых людей, по вине которых погибли четверо постояльцев. По уголовному делу признаны потерпевшими 52 человека.
Установлено, что с сентября 2020 года по январь 2022-го осуждённые организовали работу пансионата по уходу за пожилыми людьми и инвалидами, но не обеспечили пожарную безопасность. В январе 2022 года в пансионате, в котором находились 47 постояльцев, одно из помещений загорелось, сработала пожарная сигнализация. Пожилые люди эвакуировались, но четверо не смогли — их тела обнаружили спасатели.
Выяснилось, что незадолго до произошедшего в пансионате нашли нарушения норм и правил пожарной безопасности и потребовали их исправить, однако руководители это проигнорировали. Пожарно-техническая экспертиза определила, что очаг возгорания находился в подсобном помещении и причиной пожара послужило возгорание горючих материалов от тлеющего источника тепла.
Осуждённые полностью признали свою вину. Мужчине назначили лишение свободы на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а женщине — 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Также в пользу потерпевших взыскано в общей сумме более 1,8 млн рублей.
Также мы писали, что 5 лет колонии общего режима получил владелец сгоревшего кемеровского приюта для бездомных, где погибло 23 человека из 28.