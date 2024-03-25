Из Краснодарского края выдворяют мигрантов: официальная статистика

«В 2023 году с территории Краснодарского края было депортировано 118 иностранцев», — сообщается в докладе.
В Краснодарском крае разрешено временно проживать более 4300 иностранцам и лицам без гражданства, а также 26 200 обладателям вида на жительство, говорится в итоговом докладе о деятельности полиции ГУ МВД края в 2023 году. 35-я сессия ЗСК, которая пройдет на этой неделе, будет посвящена этой теме.
Ранее сообщали, как в Сириусе прошел Всемирный фестиваль молодежи, на который приехали участники из более чем 180 стран.