Из Краснодарского края выдворяют мигрантов: официальная статистика

В Краснодарском крае разрешено временно проживать более 4300 иностранцам и лицам без гражданства, а также 26 200 обладателям вида на жительство, говорится в итоговом докладе о деятельности полиции ГУ МВД края в 2023 году. 35-я сессия ЗСК, которая пройдет на этой неделе, будет посвящена этой теме.