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Участникам СВО из Калининградской области недоплатили 30 млн рублей

После вмешательства прокуратуры средства добрались до получателей.

Участникам СВО из Калининградской области недоплатили 30 млн рублей. После вмешательства региональной прокуратуры деньги добрались до получателей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что Центром социальной поддержки населения неправомерно отказано в назначении единовременной выплаты гражданам, получившим ранение или травму при участии в Специальной военной операции. В связи с этим прокуратурой внесены представления директору Центра социальной поддержки, а также заместителю Председателя Правительства Калининградской области», — говорится в сообщении.

Сейчас 123 участника СВО получили единовременные выплаты. Общая сумма — свыше 30 млн рублей.

Власти Калининградской области выделили 14 млн на компенсацию транспортного налога участникам СВО.

Прокуратура