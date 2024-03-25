Участникам СВО из Калининградской области недоплатили 30 млн рублей. После вмешательства региональной прокуратуры деньги добрались до получателей, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что Центром социальной поддержки населения неправомерно отказано в назначении единовременной выплаты гражданам, получившим ранение или травму при участии в Специальной военной операции. В связи с этим прокуратурой внесены представления директору Центра социальной поддержки, а также заместителю Председателя Правительства Калининградской области», — говорится в сообщении.
Сейчас 123 участника СВО получили единовременные выплаты. Общая сумма — свыше 30 млн рублей.
Власти Калининградской области выделили 14 млн на компенсацию транспортного налога участникам СВО.