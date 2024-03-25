Движение восьми автобусов изменится в Нижнем Новгороде с 6 апреля

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода из-за прокладки водопровода с 6 часов 6 апреля до конца дня 23 апреля изменится движение восьми автобусов. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем региона.
В районе дома № 28 по улице Красноуральской будет перекрыта дорога. Поэтому автобусов по автобусы А-9, А-58 и Т-87 в направлении Космической улицы будут ходить по проспекту Ильича с разворотом на пересечении с Красноуральской улицей, затем по улице Толбухина, Молодежному проспекту, улице Красноуральской. А в направлении улицы Краснодонцев общественный транспорт пойдет по Молодежному проспекту, улице Толбухина и проспекту Ильича.
Автобусы А-84, Т-37, 307 и 315 в направлении Петряевки будут курсировать по проспекту Ильича с разворотом на пересечении с улицей Красноуральской, по улице Толбухина, проспекту Молодежному. А в направлении улицы Краснодонцев маршрут не изменится.
Автобусы № 202 будут ходить по улице Толбухина и проспекту Молодежному в оба направления.
Напомним, с 10 часов 26 марта старый Борский мост будет закрыт на ремонт.