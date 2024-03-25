Движение восьми автобусов изменится в Нижнем Новгороде с 6 апреля

В районе дома № 28 по улице Красноуральской будет перекрыта дорога. Поэтому автобусов по автобусы А-9, А-58 и Т-87 в направлении Космической улицы будут ходить по проспекту Ильича с разворотом на пересечении с Красноуральской улицей, затем по улице Толбухина, Молодежному проспекту, улице Красноуральской. А в направлении улицы Краснодонцев общественный транспорт пойдет по Молодежному проспекту, улице Толбухина и проспекту Ильича.