Аллергикам дали советы, как пережить сезон цветения.
Лучшим способом пережить сезон цветения для аллергиков является изоляция или смена климатической зоны на ту, где нет пыления, посоветовал врач Иван Тарасенко. Специалист подчеркнул, что такой способ подойдет не всем — не у каждого есть возможность уехать или изолироваться.
Стоит обратить внимание на очистители воздуха для дома. Они помогут убрать из воздуха аллергены. В период цветения аллергикам важно пересмотреть свое питание: существует вероятность перекрестных реакций с пищевыми продуктами. Тарасенко уточнил, что помочь может противоаллергенная терапия. Подбирать ее следует вместе с медиками, а не самостоятельно. При выходе на улицу рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. Эффективнее всего от аллергенов защитят респираторы.