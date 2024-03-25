Аллергикам дали советы, как пережить сезон цветения.

Стоит обратить внимание на очистители воздуха для дома. Они помогут убрать из воздуха аллергены. В период цветения аллергикам важно пересмотреть свое питание: существует вероятность перекрестных реакций с пищевыми продуктами. Тарасенко уточнил, что помочь может противоаллергенная терапия. Подбирать ее следует вместе с медиками, а не самостоятельно. При выходе на улицу рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. Эффективнее всего от аллергенов защитят респираторы.