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ГИБДД Башкирии анонсировала рейды против таксистов-нелегалов

В Башкирии начали рейды против таксистов-нелегалов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 25 марта, ГИБДД Башкирии начала профилактическое мероприятие «Нелегальное такси». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ведомства Владимир Севастьянов.

Дорожная полиция проводит рейды вместе с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики, а также Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона.

По данным Госавтоинспекции, за два месяца текущего года в республике было зарегистрировано 13 ДТП с участием легковых такси, которые работали без специального разрешения. В результате аварии погибли два человека, еще 19 получили травмы.

Цель организованных рейдов, как пояснил в своей публикации Севастьянов, заключается в стабилизации дорожной обстановки и обеспечения безопасности граждан при оказании транспортных услуг. Проверки продляться до 31 марта.

Инспекторы ГАИ проверят соблюдение требований безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Особое внимание уделят тому, как водители такси исполняют требования безопасности, проверят наличие у них водительского удостоверения установленного образца, разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также техсостояние транспорта.

ГИБДД