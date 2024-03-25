В Волгоградскую область придут дожди со снегом и сильный ветер

Как сообщают специалисты, 26 марта утром и днем пройдут дожди, местами возможны туман и изморозь. Ветер северо-восточный, 6−11 м/с, с порывами до 15−20 м/с. Днем температура поднимется до +13 градусов, а ночью может похолодать до −1 градуса.
27 марта снова прогнозируют дождь со снегом. Ночью и утром упадет туман, ветер северо-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 15−20 м/с. В ночное время температура воздуха опустится до +4 градусов, днем потеплеет до +10 градусов.
Переменная облачность с осадками характерна не только для Волгоградской области. В Кировской области начало рабочей недели будет облачным, сообщает Первоисточник. Ночью ожидается дождь и снег, днем — небольшой дождь. Автомобилистов предупреждают о гололедице.