В Волгоградскую область придут дожди со снегом и сильный ветер

Как сообщают специалисты, 26 марта утром и днем пройдут дожди, местами возможны туман и изморозь. Ветер северо-восточный, 6−11 м/с, с порывами до 15−20 м/с. Днем температура поднимется до +13 градусов, а ночью может похолодать до −1 градуса.