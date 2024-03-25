Группа «Пикник» посвятит концерт в Петербурге памяти жертв теракта в «Крокусе»

Участники музыкального коллектива сообщили, что продолжают переживать эти страшные и трагические дни и ощущают поддержку со стороны поклонников.
«Мы видим и слышим вашу поддержку, разделяем слова солидарности с семьями пострадавших и соболезнуем погибшим», — отметили музыканты.
Они также сообщили, что группа «Пикник», Международный симфонический оркестр «Таврический» и Фонд развития культуры «ЕВА» ищут возможность провести вечер памяти.
Ранее сообщалось, что концерт группы «Пикник» состоится 27 марта в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге.