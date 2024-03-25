ГПК: более 55 тысяч жителей Евросоюза посетили по безвизу Беларусь с начала 2024

В сообщении говорится, что с 1 января 2024 года безвизовым режимом смогли воспользоваться 55 673 иностранных граждан. В Пограничном комитете уточнили, что речь идет про 29 439 граждан Литвы, а также 10 777 граждан Польши. Кроме того, по безвизу с начала 2024 году успели посетить 12 403 гражданина и 3 054 негражданина Латвии.