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ГПК: более 55 тысяч жителей Евросоюза посетили по безвизу Беларусь с начала 2024

Госпогранкомитет назвал количество иностранцев, посетивших Беларусь с начала действия безвиза.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном пограничном комитете проинформировали, что более 55 тысяч жителей Европейского союза посетили Беларусь по безвизовому режиму с начала 2024 года.

В сообщении говорится, что с 1 января 2024 года безвизовым режимом смогли воспользоваться 55 673 иностранных граждан. В Пограничном комитете уточнили, что речь идет про 29 439 граждан Литвы, а также 10 777 граждан Польши. Кроме того, по безвизу с начала 2024 году успели посетить 12 403 гражданина и 3 054 негражданина Латвии.

В ГПК заметили, что с начала действия безвизового режима Беларусь посетили 856 279 иностранцев. Среди озвученного количества называются 524 650 граждан Литвы, 197 204 гражданина и 59 169 неграждан Латвии. Также с начала действия безвиза Беларусь успели посетить 75 256 граждан Польши.

Тем временем Польша перестала пропускать в Беларусь легковые авто на транзитных номерах.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко установил безвизовый режим для граждан 73 стран на «Славянский базар».