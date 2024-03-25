В первый день турнира по боксу 9 из 10 узбекистанцев одержали победу

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете, в числе победителей в весовых категориях:
Асилбек Джалилов, выступающий в весовой категории 51 кг, одержал победу над Анваржаном Ходжиевым (Кыргызстан) со счетом 5:0;
— 54 кг: Худжаназар Нортожиев — Амин Маммадзода (Азербайджан), счет 5:0;
— 57 кг: Кадир Ахтамов — Руслан Гадиров (Азербайджан) (техническая победа у нашего боксера);
— 60 кг: Бахтиёр Асадов — Константин Опольский (Россия) — 3:2;
— 67 кг: Шавкатжон Болтаев — Жакшилик Талабеков (Кыргызстан) — 5:0;
— 75 кг: Алишер Аюбов — Тимур Нурсаитов (Казахстан) — 3:2;
— 75 кг: Джавоҳир Умматалиев — Рахим Алиев (Азербайджан) — 5:0;
— 80 кг: Фазлиддин Эркинбоев — Иляс Магомедов (Азербайджан) — 3:2;
+92 кг: Баходир Джалолов — Роузбех Сафари (Иран) — 5:0..
Соревнования продолжаются..
Напомним, что узбекские боксеры улучшили свои позиции в мировом рейтинге.
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