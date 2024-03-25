Омская прокуратура начала проверку из-за перекрытия бульвара Архитектура

Прокуратура Омской области проведет проверку участка дороги в районе перекрытого бульвара Архитекторов. Ранее 24 марта там изменили схему маршрутов.
Из-за появляющихся в СМИ информации об образовавшихся пробках в районе бульвара Архитекторов прокурор Омской области Алексей Афанасьев поручил организовать проверку.
— В ходе проверки будет дана оценка соблюдения правил безопасности при организации транспортного обслуживания населения и дорожного движения на указанном участке, в том числе по установке дорожных знаков, регулированию работы светофорных объектов с учетом изменений дорожной обстановки, оборудованию объездных путей, — заявили в прокуратуре Омской области.
Напомним, бульвар Архитекторов в Омске полностью реконструируют до конца года.