Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская прокуратура начала проверку из-за перекрытия бульвара Архитектура

На большей части бульвара Архитекторов движение будет закрыто до конца года.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области проведет проверку участка дороги в районе перекрытого бульвара Архитекторов. Ранее 24 марта там изменили схему маршрутов.

Из-за появляющихся в СМИ информации об образовавшихся пробках в районе бульвара Архитекторов прокурор Омской области Алексей Афанасьев поручил организовать проверку.

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдения правил безопасности при организации транспортного обслуживания населения и дорожного движения на указанном участке, в том числе по установке дорожных знаков, регулированию работы светофорных объектов с учетом изменений дорожной обстановки, оборудованию объездных путей, — заявили в прокуратуре Омской области.

Напомним, бульвар Архитекторов в Омске полностью реконструируют до конца года.

Прокуратура