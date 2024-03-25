Омская прокуратура начала проверку из-за перекрытия бульвара Архитектура

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдения правил безопасности при организации транспортного обслуживания населения и дорожного движения на указанном участке, в том числе по установке дорожных знаков, регулированию работы светофорных объектов с учетом изменений дорожной обстановки, оборудованию объездных путей, — заявили в прокуратуре Омской области.